"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bu konferans, bir karar konferansıdır

26 Haziran 2017, Pazartesi 19:18
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı'na Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulduklarını belirterek, "Bu konferans bir karar konferansıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı için adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda açıklamada bulundu. 

İki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı, federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs’ın mümkün olduğuna dikkati çeken Akıncı, bu konferansla ilgili ihtiyatlı olduklarını ve beklentileri çok yüksek düzeye çıkarmamak istediklerini ifade etti.

Akıncı, Güney Kıbrıs'ta 2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimi atmosferinin ne yazık ki beklenenden erken başladığına işaret ederek, bunun güneyde iç siyasette oldukça yoğun bir şekilde gündemde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti. 

Kıbrıs Konferansı'nda tüm bunları bir kenara bırakarak Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu konferans bir karar konferansıdır." diye konuştu. 

“Artık karar anı gelmiştir.” diyen Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüttüğümüz iki yıllık müzakere sürecinin, toplamda da 50 yıllık sürecin son aşamasına gelindi. İsviçre'de iki paralel masa kurulacak. Bu da öteden beri beklenen, istenen bir yöntemdi. Çünkü sonuç odaklı olması için bunun dışında bir alternatif kalmamıştı. Masaların birinde Kıbrıs’ın iki tarafı ve üç garantör ülke temsilcileri yer alacak. Ayrıca yine bu beşli masada Avrupa Birliği gözlemci olarak yer alacak. İki toplumun olduğu masada tabii ki müzakerelerdeki altı başlığın diğer beş başlığı ele alınacak. Garantör ülkelerin de olduğu beşli toplanacak masada ise sadece güvenlik ve garanti başlığı ele alınacak. Altını çizerek vurgulamak isterim, bu bir güvenlik ve garanti konferansı değil Kıbrıs konferansıdır ve Kıbrıs konferansı güvenlik ve garantiler dahil altı başlığı kapsamaktadır. Bazen güvenlik ve garanti konferansı olarak nitelendirilmeye çalışılıyor ama bu doğru değil. Güvenlik ve garanti konusu da görüşülecek önemli bir ayağıdır ama diğer beş ayağı da aynı şekilde önemlidir.”

Akıncı, kalan tüm konuların el ele final çizgisine gitmesinin kaçınılmaz bir sonuç olduğuna işaret ederek, “Ancak bu durumda çözümün çerçevesi ortaya çıkmış olacaktır. Tabii çözüm çerçevesinin çıkmış olması Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfanın başlaması anlamına gelecektir. İş orada bitmeyecektir.  Altının doldurulması için birkaç aylık çalışmalara daha ihtiyaç olacaktır." diye konuştu. 

"Hedefimiz, bu konferanstan bir çözümün çıkması"

Hedeflerinin, Kıbrıs Türk tarafı olarak halkın istek ve arzuları doğrultusunda bu konferanstan bir çözümün çıkması olduğunu belirten Akıncı, "Diğer tüm tarafların da hedefi bu olursa mümkün olan üzerinde yoğunlaşıp, tüm taraflar olarak imkansızı talep etmezsek, makul ve gerçekçi davranılırsa bu çözüme varmak mümkün olabilecek." dedi.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın başarılı şekilde sonuçlanmasının yalnızca Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil bölge ve dünya barışı için de çok önemli olacağına dikkati çekerek, bu pozitif düşünce içerisinde, ihtiyatlı bir şekilde, iyimserliğin korunarak bu yolculuğa çıkıldığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 9 Haziran'da aldığı karara istinaden Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile AB'nin de gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran'da İsviçre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" ,  "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garanti " olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    118. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bayram günü Hakkari'den kötü haber

    Yüksek Mahkeme'den, Trump'ın seyahat yasağına 'kısmen' onay

    Ağır bir tabloya dönüştü: Bayram tatilinin 2 günlük bilânçosu!

    AKPM toplantısında dikkat çeken öneri: ''Nefrete ve Korkuya Hayır''

    Bahçeli: OHAL devam etmelidir

    Sivas'tan üzücü haber: Askeri araç kaza yaptı; şehit ve yaralılar var!

    750 metre omuzlarda taşındı...

    Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili açıklama: Bu açık bir yalan çok açık bir iftiradır

    Siyasi partiler bayramlaştı: ''Umarım OHAL'in süresi uzatılmaz''

    Elazığ'dan acı haber!

    Dikkat: 20 milyon kişinin hesap bilgilerini elde etmişler!

    'Adalet' yürüyüşü 12. gününde: ''Bu bizi derinden yaraladı''

    Bayrama bir gün geç girdiler

    İran'dan dikkat çeken ''Katar'' açıklaması

    Ege'de yine deprem!

    Dünyada bir ilk daha gerçekleşti

    Trabzon'da terör saldırısı: ''İki asker de ayağından yaralandı''

    Eski Bakan Ertuğrul Günay: Adalet bütün toplumun talebi

    İspanya'da alarm durumu: 2 bin kişi tahliye edildi!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Yeni Asya’yı hapishanede okumamızı yasakladılar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman kendi yerine şahıs bıraktı mı?
    Genel

    Eski Bakan Ertuğrul Günay: Adalet bütün toplumun talebi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yıldız Mahkemesi’nden Mahkeme-i Kübrâya
    Mehmet KARA

    Yeni bir formül mü?
    Fatih Yargı

    Ferruh Taşkıran kardeşimin ardından
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tavandaki gerginlikler tabana da sirayet ediyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bayram
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bayrama bir gün geç girdiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.