Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı'na Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulduklarını belirterek, "Bu konferans bir karar konferansıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı için adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda açıklamada bulundu.

İki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı, federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs’ın mümkün olduğuna dikkati çeken Akıncı, bu konferansla ilgili ihtiyatlı olduklarını ve beklentileri çok yüksek düzeye çıkarmamak istediklerini ifade etti.

Akıncı, Güney Kıbrıs'ta 2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimi atmosferinin ne yazık ki beklenenden erken başladığına işaret ederek, bunun güneyde iç siyasette oldukça yoğun bir şekilde gündemde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Kıbrıs Konferansı'nda tüm bunları bir kenara bırakarak Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu konferans bir karar konferansıdır." diye konuştu.

“Artık karar anı gelmiştir.” diyen Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüttüğümüz iki yıllık müzakere sürecinin, toplamda da 50 yıllık sürecin son aşamasına gelindi. İsviçre'de iki paralel masa kurulacak. Bu da öteden beri beklenen, istenen bir yöntemdi. Çünkü sonuç odaklı olması için bunun dışında bir alternatif kalmamıştı. Masaların birinde Kıbrıs’ın iki tarafı ve üç garantör ülke temsilcileri yer alacak. Ayrıca yine bu beşli masada Avrupa Birliği gözlemci olarak yer alacak. İki toplumun olduğu masada tabii ki müzakerelerdeki altı başlığın diğer beş başlığı ele alınacak. Garantör ülkelerin de olduğu beşli toplanacak masada ise sadece güvenlik ve garanti başlığı ele alınacak. Altını çizerek vurgulamak isterim, bu bir güvenlik ve garanti konferansı değil Kıbrıs konferansıdır ve Kıbrıs konferansı güvenlik ve garantiler dahil altı başlığı kapsamaktadır. Bazen güvenlik ve garanti konferansı olarak nitelendirilmeye çalışılıyor ama bu doğru değil. Güvenlik ve garanti konusu da görüşülecek önemli bir ayağıdır ama diğer beş ayağı da aynı şekilde önemlidir.”

Akıncı, kalan tüm konuların el ele final çizgisine gitmesinin kaçınılmaz bir sonuç olduğuna işaret ederek, “Ancak bu durumda çözümün çerçevesi ortaya çıkmış olacaktır. Tabii çözüm çerçevesinin çıkmış olması Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfanın başlaması anlamına gelecektir. İş orada bitmeyecektir. Altının doldurulması için birkaç aylık çalışmalara daha ihtiyaç olacaktır." diye konuştu.

"Hedefimiz, bu konferanstan bir çözümün çıkması"

Hedeflerinin, Kıbrıs Türk tarafı olarak halkın istek ve arzuları doğrultusunda bu konferanstan bir çözümün çıkması olduğunu belirten Akıncı, "Diğer tüm tarafların da hedefi bu olursa mümkün olan üzerinde yoğunlaşıp, tüm taraflar olarak imkansızı talep etmezsek, makul ve gerçekçi davranılırsa bu çözüme varmak mümkün olabilecek." dedi.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın başarılı şekilde sonuçlanmasının yalnızca Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil bölge ve dünya barışı için de çok önemli olacağına dikkati çekerek, bu pozitif düşünce içerisinde, ihtiyatlı bir şekilde, iyimserliğin korunarak bu yolculuğa çıkıldığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 9 Haziran'da aldığı karara istinaden Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile AB'nin de gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran'da İsviçre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garanti " olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.