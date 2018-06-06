Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlara ilişkin, "(Kandil) "TSK geçmişte de operasyonlar yaptı, bundan sonra da ihtiyaç duydukça karadan ve havadan bu operasyonlar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Kandil'e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptığımızda ses, Kandil'den önce CHP'den geldi." dedi. Münbiç'te yol haritası Münbiç'te yol haritası ile ilgili de Bozdağ, "Çok net bir takvim var. 90 günü açık şekilde planlandı, neler ne zaman yapılacak, hepsi tespit edildi." şeklinde konuştu. AA

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