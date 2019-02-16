CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneğince Ankara Konağı’nda düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Ankara’nın 82 milyon vatandaşın başkenti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ankara’yı ayağa kaldırmak, güçlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, önce tarihe saygı gerektiğini ve bunu da vatandaşların oyuyla CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın yerine getirebileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, “Evet, bir seçime gidiyoruz ama ne seçimine gidiyoruz? Bir kavga, mücadele seçimi mi, hayır. Kendi kültürümüzü korumak, tarihimize sahip çıkmak, kendi insanımıza hesap vermek istiyoruz. Çünkü harcadığımız paraların tamamı millete ait. Millete ait parayı harcayacaksın, hesap vermeyeceksin, olmaz. Nedir bu işin özü, kul hakkı yememektir. Vatandaştan topladığınız paranın hesabını vatandaşa vermiyorsanız kul hakkı yiyorsunuz demektir” diye konuştu.

Binlerce genç vatan için öldü

Binlerce gencin, çocuğun her birinin vatan-bayrak için öldüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu vatan hepimizin vatanıdır ve biz bu vatan içinde, bu topraklarda huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Eğer siyaset kurumu halkına hesap veriyorsa o siyaset kurumuna hepinizin destek vermesi lâzım. Ülke, vatan, geleceğimiz, çocuklarımız, Cumhuriyetimiz için birlikte mücadele edeceğiz. Eğer bizler ‘Kuvay-ı Milliye bizim köklerimizi oluşturuyor, 7 düvele karşı mücadele etti.’ diyorsak Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu da çok iyi bilmek zorundayız.”