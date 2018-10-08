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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz'

08 Ekim 2018, Pazartesi 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına, Gelibolu'da dikilecek anıt tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacaktır." dedi. 

Erdoğan, "Türk Hava Yollarımızın Macaristan'la ortak bir çalışmaya gidip, örneğin Budapeşte'den Hindistan-Mumbai'ye, buradan non-stop gitme imkanını da sağlama konusunda Sayın Başbakan'a sözümüzü verdik, bu adımı da atma imkanımız olacaktır." bilgisini verdi. 

'Ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız." dedi. 

Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de Suriyeli olarak yaklaşık 3,5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteci var." diye konuştu. 

Erdoğan, "Afrin ve Cerablus, El Bab, burada 250-260 bin Suriyeli geri döndü. 60 bin civarında mülteci de İdlib merkezine geri döndü." ifadelerini dile getirdi.  

'Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir." dedi. 

Erdoğan, "(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." diye konuştu. 

Erdoğan, Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Havaalanın giriş-çıkışları inceleniyor. Giriş çıkışlarda Suudi Arabistan'dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili Başsavcılık her türlü çalışmasını, araştırmasını, her şeyi yapıyor." bilgisini paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında "İlgili merciler onlarda bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" dedi. 

'Evetse evet, hayırsa hayır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye'nin AB'ye üyeliği) Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksınız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin" şeklinde konuştu. 

Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine yönelik "Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayr olur diyorum." dedi. 

Erdoğan, "(Türkiye'nin AB'ye üyeliği) 1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı." ifadelerini kaydetti. 

AA

Etiketler: erdoğan, macaristan, kaşıkçı
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