Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yeni yönetim sistemi 95 yıldır uygulanan kamu yönetimi sistemini sil baştan değiştirecek. Cumhurbaşkanı kendi ekibiyle birlikte devlet yönetiminin yeni yapısını belirlerken, bürokratlar kendilerine danışılmamasından ve istişare edememekten şikayetçiler. Bürokrasi de, tüm ülke gibi, yeni yöneticileri ve sistemi pazartesi günü Cumhurbaşkanı'ndan öğrenecek.

CV ile atama

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre kamuda görev yapmak isteyenler CV'lerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne gönderecek. Cumhurbaşkanı burada toplanan CV havuzundan uygun gördüklerini kamu görevinde istediği makama atayacak. Bu personelle 5 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanacak. Cumhurbaşkanı'nın bu yöntemle 500 makama atama yapması bekleniyor. Bu makamlara, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), esnaf odaları veya özel sektörde görev yapmış kişiler de getirilebilecek.

Devlet memurluğu sisteminin sadece, daire başkanları, uzmanlar ve uzman yardımcıları için geçerli olacağını belirten yetkililer, daire başkanlarının bakanlar tarafından atanmaya devam edileceğini belirttiler. Devlete giriş için uzman yardımcılığına sınavla girişler devam edecek.

Ancak ekonomi bürokrasisi tepkili. DW Türkçe'nin konuştuğu ekonomi bürokratları yeni düzende, kamunun çeşitli kademelerinde deneyim kazanmış, teknik becerisi yüksek kişiler yerine, kişisel ve siyasi tercihlerin öncelikli olacağını söylüyor.