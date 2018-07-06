"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

06 Temmuz 2018, Cuma 22:34
24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yeni yönetim sistemi 95 yıldır uygulanan kamu yönetimi sistemini sil baştan değiştirecek. Cumhurbaşkanı kendi ekibiyle birlikte devlet yönetiminin yeni yapısını belirlerken, bürokratlar kendilerine danışılmamasından ve istişare edememekten şikayetçiler. Bürokrasi de, tüm ülke gibi, yeni yöneticileri ve sistemi pazartesi günü Cumhurbaşkanı'ndan öğrenecek.

CV ile atama

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre kamuda görev yapmak isteyenler CV'lerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne gönderecek. Cumhurbaşkanı burada toplanan CV havuzundan uygun gördüklerini kamu görevinde istediği makama atayacak. Bu personelle 5 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanacak. Cumhurbaşkanı'nın bu yöntemle 500 makama atama yapması bekleniyor. Bu makamlara, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), esnaf odaları veya özel sektörde görev yapmış kişiler de getirilebilecek.

Devlet memurluğu sisteminin sadece, daire başkanları, uzmanlar ve uzman yardımcıları için geçerli olacağını belirten yetkililer, daire başkanlarının bakanlar tarafından atanmaya devam edileceğini belirttiler. Devlete giriş için uzman yardımcılığına sınavla girişler devam edecek. 

Ancak ekonomi bürokrasisi tepkili. DW Türkçe'nin konuştuğu ekonomi bürokratları yeni düzende, kamunun çeşitli kademelerinde deneyim kazanmış, teknik becerisi yüksek kişiler yerine, kişisel ve siyasi tercihlerin öncelikli olacağını söylüyor.

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: sistem, atama, CV, cumhurbaşkanı, bürokrasi
Okunma Sayısı: 476
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mutfakta yangın var

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    AP üyesi Alman Parlamenter Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi

    Brezilya da elendi

    KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    Ladraa’yı Filistin’e sokmadılar

    Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

    Yeniden gündeme gelen idam cezası gerçekten etkili mi?

    OPCW: Suriye'nin Duma kentinde klor gazı kullanıldı

    İsrail Suriye'ye ait askeri noktayı imha etti

    Şırnak kırsalında 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Başbakan Yıldırım: KHK bu gece yayınlanacak

    FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Almanya Rusya'ya 'ateşkesi yeniden sağla' çağrısı yaptı

    Eski İngiliz Başbakanı Tony Blair: Avrupa Birliği'ne her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz

    Türkiye, işsizlikte en kötüler arasında

    İşsiz gazeteciler kervanı büyüyor

    AKP ile bizi birleştiren bir şey yok

    Suriye'nin güneybatısında ateşkes kararı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Asalım mı, besleyelim mi?
    Genel

    Mutfakta yangın var
    Cevher İLHAN

    “Seçimde korku işlendi, insanlar korkutuldu”
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bediüzzaman’ın “Anka”sı
    Risale-i Nur'dan

    Esma-i İlâhiye adedince birlik bağlarımız var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin ve milletin hukukunu korumak
    Genel

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azgınlara açlık cezası
    Ahmet BATTAL

    Son başbakana son sorular
    Süleyman KÖSMENE

    Daimî şükür sevabı nasıl kazanılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.