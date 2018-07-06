CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" dedi.

Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya gelerek, Kubbeli Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisindeki 'kurultay' tartışmasına ilişkin, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" diye konuştu.

'RÜZGARLARIN ÖNÜNE DUVAR ÖRMEMEK LAZIM'

Yalova'da, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'de değişim rüzgarlarının estiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleri ile CHP arasında ilişki olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösteren İnce, "Türkiye’yi yöneten Erdoğan. İstihbarat onun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, jandarma onun emrinde, polis onun emrinde. Türkiye’yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair, Türkiye’yi yönettiğine göre, istihbarat onun elinde olduğuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum; ama yüreği varsa elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor, açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın" diye konuştu.

CHP'deki son gelişmeler sorulan İnce, "Değişim hararetli bir şeydir, hoş bir şeydir. Değişim rüzgarları eserse rüzgarların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgarların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP'de kavga yok, gürültü yok. CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur, diye düşünüyorum" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan'ın kendisi hakkındaki yazısı da sorulan Muharrem İnce, "Teşekkür ederim kendisine. Gazeteciler bazen eleştirirler bazen de döverler. Kendisine teşekkür ediyorum" diye yanıt verdi.