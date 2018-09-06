Çavuşoğlu: 2 milyon kişi gelebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile İdlib gündemi için bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör tehlikesine karşı uyardı ve 2 milyon Suriyeli’nin Türkiye’ye gelebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu yoğun çaba sarf edildiğini belirtti ve şunları dedi: “Saldırı olasılığı ortaya çıktığından bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib’e yönelik saldırıları durdurmak için çaba serf ediyoruz. 4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Son olarak İdlib kaldı. Rejimin burayı ele geçirmek istediği açık. Askerlerimiz arasından bakanlarımızın da istihbaratımızın da katıldığı toplantılar oldu.” Saldırıların önlenmesinin arzulandığını vurgulayan Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Teröristler nereye gidecek? Bunlar Türkiye’ye gelebilir, geldikleri ülkeye gidebilir, Avrupa’ya da gidebilir. Bu tehlikeli. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptık. Güvenli bölge dediğimiz bazı alanlara Suriyelilerin dönmesini sağlamak için çalışırken 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Arzumuz bu saldırıların önlenmesidir.”

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