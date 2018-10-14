Londra’da Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle yapacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında düşünce kuruluşu Chatham House’da “Değişen Dünya Düzeninde Avrupa” konulu yuvarlak masa toplantısına katıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılmasına ilişkin de “Brunson kendi tercümanlarının şikâyeti üzerine tutuklanan ve yasal süreci iki yıldır devam eden bir konuydu” dedi. Brunson’un yargılanması sürecinde ABD’nin konuya yaklaşımının kabul edilemeyecek boyuta ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, “Tehdit dilini kullanması, hatta iki bakanımızla ilgili yaptırım kararının alınması. Biz hep şunu söyledik, ‘Böyle yaptırımlarla, tehditlerle bu işler çözülmez’. Bu işi kim çözer? Yargı çözer” diye konuştu. Türkiye’den gidip Almanya’da suça karışan ve hapiste tutulan Türk vatandaşları olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunlar ile ilgili sürecin uluslar arası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Umarım ABD anlamıştır, öyle baskıyla vesaire diğer yöntemlerle Türkiye’den bir netice alınmaz. Bağımsız yargıya bırakacaklar, yargı ne karar verirse ona da hepimizin uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.