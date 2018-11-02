Çelik: Başvuruları 5-12 Kasım 2018'de alacağız

AKP Sözcüsü Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Çelik, "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak." ifadelerini kullandı.

"Normalleşme için önemli bir aşama"

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama." diye konuştu.

"İstiklal Marşı ırkçı bir yaklaşım sahip değildir"

Çelik, "İstiklal Marşı bütünüyle okunduğu zaman hiçbir şekilde ırkçı bir yaklaşıma sahip değildir. Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı'nı yargılamaya çalışması, Allah kimseye nasip etmesin böyle bir şeyi, Kılıçdaroğlu'na nasip oldu maalesef. Bu son derece reddettiğimiz, yanlış bulduğumuz bir durumdur." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, operasyonunun içerideki sözcüsü"

Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sözlerine de değinen Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin düşmanlarının yapmadığı bir tutum içine giriyor. Bunu açık ve net şekilde kınıyoruz" dedi.

"Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

AKP Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan'a iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

"Cumhur İttifakı devam ediyor"

Çelik, "Cumhur İttifakı devam ediyor. Karşılıklı olarak bu konuda gösterdiğimiz özen açıktır. Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir." ifadelerini kullandı.