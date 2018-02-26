'Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda mutabıkız'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çocuk istismarı ile ilgili olarak, "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız." açıklamasında bulundu.

Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösterdiklerini belirten Akdağ, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız." şeklinde konuştu.

"TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Akdağ, şöyle devam etti:

"Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz, 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz."