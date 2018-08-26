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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

CHP, Berberoğlu için neyi bekliyor?

26 Ağustos 2018, Pazar 23:57
Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, “CHP, Türkiye genelinde bir eylem için Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nin kararını bekliyor. O kararın neticesine göre bir eylem planlıyorlar. Ben de eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim” dedi.

24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu. Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti. Berberoğlu, düzenli kullandığı ilaçlarını da bırakmıştı.

Etiketler: enis berberoğlu
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  • Ali Tam

    27.8.2018 06:37:29

    Berberorglu hasbelkader Türk gazetecisi/milletvekili arkasinda Almanya veya ABD olmadigindan makus talihi bu. Bu adil mi DEGIL. Berberogluna hakki ve hukuku teslim edilmediginden Cumhurbaskaninin kendisini afvetmesi bu safhada olabilecek en erdem bir tutum olur. Evet, VICDANA da bir Almanya bir ABD hasmeti karsisinda saygi kadar makam verilmelidir,

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