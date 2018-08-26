CHP, Berberoğlu için neyi bekliyor?

Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, “CHP, Türkiye genelinde bir eylem için Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nin kararını bekliyor. O kararın neticesine göre bir eylem planlıyorlar. Ben de eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim” dedi.

24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu. Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti. Berberoğlu, düzenli kullandığı ilaçlarını da bırakmıştı.

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