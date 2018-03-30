CHP’den de tepki geldi: ‘Fransa’ya ‘Haddini bil’ diyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye konusundaki açıklamaları nedeniyle Fransa’ya sert çıkarak, “Fransa’ya ‘Haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz“ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, Fransa’nın terör örgütü SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapması isteğine ilişkin açıklamaları eleştirdi. Engin Altay şöyle konuştu: “Şimdi Fransa ‘geliyorum’, ABD ‘ben gidiyorum’ diyor. Fransa’nın Suriye’nin kuzeyine gelmesi konusu son derece önemli. PKK-PYD’yi koruyacaksa Fransa’nın gücü yetmez. ‘Kürt halkını koruyacağım’ derse büyük bir yalandır. Türkiye bölgedeki abi niteliğini kaybetti. Fransa’ya da ‘haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz. Yaklaşımımız budur. Fransa’yı da bu kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz.”

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