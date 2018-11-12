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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

CHP Grup Disiplin Kurulu Yılmaz ve Erol'dan savunma istedi

12 Kasım 2018, Pazartesi 21:06
CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Grup Yönetim Kurulunca kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle ve oy birliğiyle sevk edilen Erol ile Yılmaz'dan 7 gün içerisinde yazılı savunma istedi.

CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Grup Yönetim Kurulunca kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle ve oy birliğiyle kurula sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'dan yazılı savunmalarını 7 gün içinde iletmelerini istedi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM Grup Disiplin Kurulunun, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş başkanlığında bugün toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında "Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak", "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak"; Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında ise "Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak" fiilleri nedeniyle tedbirli olarak "gruptan kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmalarını öngören Grup Yönetim Kurulu kararlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından iki milletvekiline "tedbir kararına 3 gün içinde itiraz edebilecekleri, yazılı savunmalarını 7 gün içinde iletmeleri ve istemeleri halinde sözlü savunma yapılabileceklerine ilişkin yazı yazılmasının kararlaştırıldığı" bildirildi.

Kurul, "uyarma", "kınama" ve "ihraç" yetkilerine sahip

Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda, "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Gürsel Erol ile Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz, bu karar üzerine basın toplantısı düzenlemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bugün toplanan Grup Yönetim Kurulunca, Yılmaz'ın söz konusu ifadeleri nedeniyle "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle ikinci kez Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

AA

Etiketler: chp, disiplin
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