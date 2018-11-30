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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

CHP'li Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

30 Kasım 2018, Cuma 22:02
CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, "Bu seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız." dedi. Hamzaçebi, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen "Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konulu konferansa katıldı.

'İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız'

Bir öğrencinin yerel seçimlerde CHP'nin başarı elde edip edemeyeceği yönündeki sorusuna yönelik Hamzaçebi, "Bu seçimlerde iki şehri örnek vereceğim. İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız. Bu bir başarıdır. Yanına Antep, Mersin ve Adana'yı da ilave edebilirim. Diğer büyükşehirleri de ekleyebilirim. İstanbul'da şu an 39 ilçenin 14'ü CHP'dedir. Bunu 30'a yaklaştıracağız" diye konuştu.

'Yerel seçimlerde seçmenle partiler arasındaki bağ zayıflar'

Genel seçimlerde ittifaklar kurulduğunu hatırlatan Hamzaçebi, "Her ittifakın genel seçimlerde almış olduğu oyların toplamının yerel seçimlerde de alacağı şeklindeki sonuçlar yanlıştır. Yerel seçimlerde seçmenle siyasal partiler arasındaki bağ zayıflar. Aday profili öne çıkar. O profilin taşıdığı özellikler seçmen için oy vermiş olduğu partiyle bağının ötesine geçer. Onun için yapılan ittifakları ihtiyatla değerlendirmek lazım. O nedenle bu seçim adayın öne çıktığı bir yerel seçim olacaktır" dedi.

'Dışarıdan desteğe ihtiyaç duyuyorlar'

Türkiye'de geçtiğimiz genel seçimlerin ilk kez ittifakların yarıştığı bir seçim olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Parlamentoda Cumhurbaşkanının yasa çıkarabilmesi için kendi siyasal partisinin desteği dışında desteğe ihtiyaç duymaktadır" diye konuştu. 

'İstanbul bir yağ lekesi gibi büyüyor'

1950'den bu yana İstanbul'un yüzde bin 300 büyüdüğünü dile getiren Hamzaçebi, İstanbul'un gayrimenkul bazında büyüdüğünü söyledi. Hamzaçebi, "İstanbul bir yağ lekesi gibi büyüyor. İstanbul'da yaşayan, gelecek umudunu koruyan büyümeyi gerçekleştiremiyor" dedi.

Etiketler: CHP, yerel seçim, Akif Hamzaçebi
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