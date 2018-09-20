Çıray’dan Erdoğan’a: Manipülasyonun kralını yapıyor

İYİ Parti Basın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray Aydın’da yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kriz yoktur manipülasyon vardır” ifadelerini eleştirdi.

Çıray, “Şimdi Sayın Erdoğan bu tabloya kriz değil diyor. Bir manipülasyonmuş! Yani kriz yokmuş, ama dış güçlerin yanıltma, hile, aldatmacası varmış. Türkiye bir manipülasyonla yüzde 50 fakirleştirilebiliyorsa, yani bu boyutta bir manipülasyonu Türkiye’yi yönetenler önleyemiyorlarsa bu zaten başlı başına bir yönetim krizidir. Esasen ortada bir manipülâsyon var… Manipülâsyon bahanesine sığınan Sayın Erdoğan, ekonomik krizdeki sorumluluğunu ört bas etmek manipülasyonun kralını yapıyor. AKP’nin yaptığı manipülâsyonlara örnek çok” dedi. Haber Merkezi

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