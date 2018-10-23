‘Danıştay’ın kararı vesayetçi sistemin yansıması’

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Danıştay’ın Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Öğrenci Andı’nın pedagojiye aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını belirten Davutoğlu, “Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı. Danıştay’ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, şöyle devam etti; “Danıştay’ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye’nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır.”
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