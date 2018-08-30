‘Dar gelirlinin kemeri değil, boğazı sıkılıyor’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin girdiği ekonomik darboğazın sorumlusunun Rahip Brunson değil, yabancı sermaye gruplarına bağlı politikalar izleyen, fabrikaları satan, tarım ve sanayiyi yok eden AKP hükümeti olduğunu söyledi.

Gürer, “Dargelirlinin artık kemeri değil, boğazı sıkılıyor” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, son günlerde etkisini artırarak sürdüren ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin Türk Lirasının değer kaybetmesini dış güçlere bağlamaya çalıştığını vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizini doların yükselmesine gerekçe olarak gösteren hükümet, krizin esas sebebinin yapısal sorunların ağırlaşarak artmasından kaynaklandığını görmelidir. Türkiye’nin girdiği ekonomik darboğazın sorumlusu bizzat yabancı sermaye gruplarına bağlı politikalar izleyen, fabrikaları satan, tarım ve sanayiyi , üretimi yok eden AKP’nin ta kendisidir” dedi.

Rant ve faizle beslenenler ile yandaşlar memnun

Sanayici, esnaf, çiftçi ve toplumun büyük bölümünün ekonomiyle ilgili gidişattan kaygı duyduğunu, memur işçi ve bordroluların maaşlarının eridiğini, işsizlerin ise çaresiz bir beklenti içinde olduğunu belirten Gürer, “Dargelirlinin artık kemeri değil, boğazı sıkılıyor” ifadelerini kullandı. CHP milletvekili Gürer, “Ülkede ekonominin iyi olduğunu söyleyen iki kişi var; biri AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tır. Açlık sınırının 1800 lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 6 bin liraya dayandığı günümüzde rant ve faizle beslenenler ile yandaş işadamları gidişattan rahatsız değildir” şeklinde konuştu.

İstanbul – Recep Kılınç