Değişim zamanı geldi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray İYİ Parti Bornova ilçe teşkilâtının organize ettiği tanıtım yemeğine katıldı.

Bornova’da bulunan sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, spor kulüpleri, sanayi esnafı, esnaf odası başkanı ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çıray, “Bu seçim partiler üstüdür. Bu seçimin kazanması gereken partisi kurucu değerlerimiz, kurucu ruhumuz ve kurucularımızdır,demokrasidir. Biz basit şeyler istiyoruz telefonda şifreli konuşmamak, acaba bizi kim dinliyor diye düşünmek istemiyoruz. Sabah uyanınca kapıyı çalan kim diye düşünmek istemiyoruz. Bizim hayallerimiz büyük hayaller değil. Dünyada saygın bir Türkiye gerekirse dünyaya kafa tutan bir Türkiye istiyoruz. Komşularıyla barış içinde yaşayan bir Türkiye istiyoruz. Irakla, Suriye’yle barış içinde yaşamak istiyoruz” dedi.



Herkesin kimliğine saygı duyan bir devlet istiyoruz

Çıray, “Türkiye’de değişim zamanı gelmiştir. Bunun işaretini Fenerbahçe kongresinde aldık. Biz karışan bir devlet olmayacağız. Bizim için insanların nerde doğduğu, neye inandığı, neye inanmadığının bir önemi yok. Herkesin kimliğine saygı duyan bir devlet istiyoruz” şeklinde konuştu. Anketlerin sağlıklı olmadığını söyleyen Çıray, İzmir’de bir çalışma yaptıklarını ancak kimsenin oyunu korkudan söyleyemediğini belirtti. İkinci Tura Meral Akşener’in kalacağını söyleyen Aytun Çıray “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda bitecek. Sayın Akşener’i Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz. Tarihi değişimin virajındayız. Aklımızla mantığımızla hareket etmemiz gerekiyor. Demokrasi’yi bu seçimle birlikte getireceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın” dedi.