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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Demokrasi açığının bedeli ağır olur

25 Mayıs 2018, Cuma 00:11
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, içinde bulunduğu iktisadi, siyasi ve askeri ittifakları, akitleri, dış dünyayla derinliği dolayısıyla Türkiye’nin içe kapatılamayacağını belirterek, “16 yıllık AKP iktidarında Türkiye ekonomisini olumlu küresel finans iklimine rağmen reel istihdam, kalıcı refah üretecek yapısal ve niteliksel sıçrama yerine verimsiz alanlara borçlanarak yönlendirilen kaynaklar sonucu daha da bağımlı hale getirdi” dedi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Uysal, “Hukuk ve demokrasi, ‘yeni ekonomi’lerin artık en temel girdisi haline geldiği günümüzde demokrasi ve hukuk açığının bedeli ağır olur. Ayrıca Demokrasi, şeffalık, denetlenebilirlik, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi bir değerler bütünü. Kontrolsüz bir borçlanmayla kitleleri riske ortak ederek, rehin alarak siyasal sadakatini kriz korkusu ve tehdidi üzerinden elde etme stratejisinin sonuna geldik!” dedi.

24 Haziran tehdit sarmalından kurtulma şansı

Dış konjonkturle büyürken, AKP’nin, “dolar, euro patlayınca ‘dış dalgalanma’, ‘Turkiye’ye operasyon’” diye pazarlamaya çalıştığını söyleyen Uysal şunları yazdı; “Nasreddin Hoca’nın kazan hikayesinde olduğu gibi. Kazanın doğurduğuna inanıyorlar, kazanın öldüğüne inanmıyorlar. Eğer bir kriz yaşanırsa Allah muhafaza Türk varlıkları ucuza yabancıların ve onların yerli temsilcilerinin eline gecer! Burada risk ve tehdit altında olan özellikle dövizle borçlanan bireysel vatandaştan büyük sermayeye varıncaya kadar halkımızdır. İktidardan zenginleşenlerin biliyoruz ki ahlaksızca sahip oldukları servetleri Dolar ve Euroda...” Gultekin Uysal açıklamasının sonunda ise şunları soyledi: “Turkiye’nin onunde bu risk ve tehdit sarmalından kurtulma şansı 24 Haziran Seçimlerinde vardır. Milletimiz aba altından sopa gostererek tehdit edenleri tasfiye etme imkan ve fırsatını inanıyorum ki sağduyusuyla değerlendirecektir.”

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gültekin uysal, demokrat parti
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