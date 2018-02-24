CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Muharrem Erkek, AKP ile MHP’nin imza attığı, seçim ittifakının önünü açan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine ilişkin soruları cevapladı.

Teklifin TBMM Anayasa Komisyonunda Salı günü başlayacak görüşmelerinde ciddî bir şekilde mücadelelerini yapacaklarını, tavırlarını ortaya koyacaklarını dile getiren Erkek, demokrasiye uygun, temsilde adaletin sağlanması için gerekli değişikleri önereceklerini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, teklif için Anayasa Komisyonunda bir alt komisyon kurulmasını önererek, burada ciddî, ayrıntılı şekilde tartışılması, uzmanların, barolar birliğinin, meslek odalarının, üniversitelerin hukuk ve siyaset bilimi kürsüleri temsilcilerinin çağrılması gerektiğini kaydetti. Erkek, teklifte düzeltilmesi gereken çok önemli hususlar olduğunu ileri sürerek, “Bu şekilde Meclisten geçerse demokrasi ve temsilde adalet ağır darbe alır. Demokrasi askıda. O halde iktidarın amacı demokrasi, temsilde adalet değil, saray, tek adam rejimini tahkim etmek. Bu düzenlemeden bunu anlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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