‘Demokrat Parti milletin kendisidir’

DP Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal, “Demokrat Parti, hakkın teslimiyeti, haklının muzafferiyetidir. Demokrat Parti sineyi millettir. Demokrat Parti milletin ta kendisidir” dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Kaş’ta adeta siyasi deprem yaşanıyor. Yılların tecrübeli siyasetçisi AKP meclis üyesi Erol Demirhan, Demokrat Parti (DP) Kaş Belediye başkan adayı oldu.

Demirhan ile birlikte AKP’den meclis üyesi olan Hasan Nusret Baysal, Şükrü Koçak, Mehmlet Eriş ve İbrahim Nişancı ile birlikte İYİ Parti meclis üyesi olan Mustafa Özen de Demokrat Parti’ye geçti. Meclis üyelerinin yanı sıra İYİ Parti Kaş ilçe eski başkanı Ahmet İrbeş’e rozetlerini DP Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal taktı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, programa telefonla katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Bu isimlerin yanı sıra Kaş eski belediye başkanlarından Ali Koçak, Mehmet Kesten, Yusuf Aydemir, Ahmet Yılmaz, Mehmet Güzeloğlu, Kazım Abukan, İrfan İrbeş, Fuat Ekizoğlu, Fahri Tokgöl, Mutlu Koçak, Abdullah Hamarat ve İrfan Hamarat’a de Demokrat Parti rozeti takıldı.

AKP’den Demokrat Parti’ye geçen meclis üyelerinin rozetleri takıldı.

Bu partiye bir gönül borcumuz var

Demokrat Parti rozetini takılan ve Kaş Belediye başkan adayı olarak açıklanan Erol Demirhan ise “Yuvamıza tekrar döndüğümüz için mutluyuz. Bu partiye bir gönül borcumuz var. Kaş halkına bir vefa borcumuz var. İnşallah 31 Mart’tan itibaren yapacağımız hizmetler ile birlikte borcumuzu Kaş halkına ödeyeceğiz. Bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir işimizi yarım bırakmadık, bugün kaldığımız yerden hizmetlerimize devam etme adına ilk adımımızı atıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu kapsamda kutlu bir davanın bayraktarlığını yapan sayın Genel başkanımız Gültekin Uysal beye de teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Demokratlara uyku yok

DP Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal, “Bugün burada Kaş belediye başkan adayımızı değil belediye başkanımızı açıklıyoruz. Demokrat Parti Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir ve hiçbir güç bunu tarih sayfalarından silemeyecektir. Şunu açıkça söyleyebilirim ki emaneten verdiğimiz belediyeleri yeniden alacak ve şahlanan kırat ile birlikte aldığımız ilçeleri de hizmetlerimizle şahlandıracağız. Demokrat Parti bir yeminin adıdır ve Demokrat Parti kararlılıktır, azimdir, şandır. Demokrat Parti, hakkın teslimiyeti, haklının muzafferiyetidir. Demokrat Parti sineyi millettir. Demokrat Parti milletin ta kendisidir. Şimdi yeni bir eşikteyiz. Demokratlara uyku yok. Gece demeden gündüz demeden çalışacak ve Antalyamızı Demokrat Parti iktidarı ile yeniden tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

HASAN AKSOY - ANTALYA