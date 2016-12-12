AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin kendi derin devletinin olması gerektiğini belirterek, "Derin devlet kötü bir şey değil." diye konuştu.

A Haber'de katıldığı programda derin devletin olması gerektiğini savunan AKP'li Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Derin devlet kötü bir şey değil. Türkiye gibi bu zor coğrafyada bir ülkenin mutlaka derin devletinin olması lazımdır. Kendi küllerinden kendini oluşturan bir devlet anlayışını ifade eder bu. Ama maalesef derin devleti ele geçiren bürokratik oligarşi, bunu kendi iktidarının aracı olarak gördü. Şimdi diyoruz ki; Türkiye'de yeni bir derin devlet oluşturulacak. Bunlar milletten emir alacak." T24

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