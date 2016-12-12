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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Derin devlet kötü bir şey değil!

12 Aralık 2016, Pazartesi 13:35
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin kendi derin devletinin olması gerektiğini belirterek, "Derin devlet kötü bir şey değil." diye konuştu.

A Haber'de katıldığı programda derin devletin olması gerektiğini savunan AKP'li Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Derin devlet kötü bir şey değil. Türkiye gibi bu zor coğrafyada bir ülkenin mutlaka derin devletinin olması lazımdır. Kendi küllerinden kendini oluşturan bir devlet anlayışını ifade eder bu.

Ama maalesef derin devleti ele geçiren bürokratik oligarşi, bunu kendi iktidarının aracı olarak gördü. Şimdi diyoruz ki; Türkiye'de yeni bir derin devlet oluşturulacak. Bunlar milletten emir alacak."

T24

Etiketler: akp, şamil tayyar
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  • Kaya

    12.12.2016 21:04:42

    Sende derin devletin adamısın herhalde.

  • Özcan Erkiş

    12.12.2016 17:48:49

    (3) Vekil efendinin demokrasi,hürriyet, adalet, hukukun üstünlüğü ile asrın hususiyetleri olan şura - meşveret ve ittifaklar konusuyla bir alakası olmadığı gibi böyle bir derdi de yok galiba. Kuracakları "yeni derin devlet"te bunlar olmayacak ki bahsini bile etmemiş. Allah böyle siyasetten de böyle siyasetçilerden de bu milleti muhafaza etsin. Allah baştakilerin başlarına akıl kalplerine iman versin.

  • Özcan Erkiş

    12.12.2016 17:42:55

    (1) Başkanlık için iktidardan fazla gayret gösteren, meclisin dördüncü sırasındaki, milliyetçi- mukaddesatcı partinin, neden bu kadar kraldan çok kralcı olduğu anlaşılıyor. Demek " Yeni Türkiye" dedikleri, vekil efendinin "yeni derin devleti"diye tarif ettiği post modern dikta rejimi olsa gerektir. Dervişin fikri neyse zikri de o imiş. Hani "paralel yapı" deyip bir cemaati külliyen "günah keçisi"yahut "şamar oğlanı" ilân etmişlerdi. Şimdi "yeni derin devlet" nereden çıktı ve neden ihtiyaç duyuluyor? Hakikatler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Söyleyene değil söyletene bakın lütfen. Böyle ülke yönetenleri gördükçe kahrolmamak elde mi? Üstad Hz.leri(ra) boşuna " Euzübillahimineşşeytani vessiyaset" dememiş.

  • Özcan Erkiş

    12.12.2016 17:26:11

    Derin devleti deşifre ederek Ergenekon külliyatı yazan, pekçok kitap satıp, konferanslar veren G.Antep vekili, şimdi de yazdıklarını inkâr ve tekzip edercesine, derin devlet güzellemesi yapmaktadır. Peki önceki yazdıklarını mı doğru şimdiki söyledikleri mi? Yoksa her ikisi de hilaf'-ı vaki beyanlar cümlesinden mi? Tek adam rejimi için hükümetin seferber olduğu bir zamanda vekilin sözleri çok manidar. "Yani şimdi diyoruz ki, Türkiye'de yeni bir derin devlet oluşturulacak. Bunlar milletten emir alacak." sözlerini soracak cesur bir yargı mensubu çıkar mı acaba? TC dışında hem de "derin devlet" Milletin Meclisinden bir vekilin söyleyeceği sözler olamaz bunlar. O vakit külliyatta yazılanlar yalan ve iftira olmakla, bu vekil, kanunen suç işlemiş olmuyor mu? Milletin vekili değil sanki bahsini ettiği "derin devletin" elemanı.....

  • 4.Murad

    12.12.2016 15:50:51

    Bir yandan milliyetçi diğer yandan muhafazakar görünürken bu gün de derin devleti, komiteleri gizli mahfilleri ibraya çalışan şamil efendi, kim bilir ilerde devlete takoz olan dış bağlantılı hangi mahfillerin güzellemesini yazacaksın .Demokrasi anlayışını yesinler şamil efendi.Şeyh şamilin ismini sana kim koyduysa yanlış vermiştir hemen tashih edilmeli.bütün muhtıraların darbelerin her türlü terörün içinde bulunan derin devlet bin yaşasın senin gibi müdafileri varken şamil efendi.Eyvah eyvah eyvah kimleri temsilci diye göndermişiz meclis-i mebusana.

  • mustafa

    12.12.2016 14:39:15

    Dün derin devletten şikayet eden ve kitap yazıp satarak ünlü ve zengin olan şahıs şimdi bu kötü değildir diyor.Olsa olsa bu cümleyiderinlerle bağlantısı olan söyler

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