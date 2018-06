Dersim ile yüzleşmeliyiz

Başbakan Binali Yıldırım, “Dersim ile bu ülke yüzleşmelidir. Çok açık söylüyorum, hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. O dönem Dersim’i yapanlar bugün bunun bir şekilde öz eleştirisini, hesabını vermelidir” dedi.

İstanbul’da “Başbakanımız Canlarla Buluşuyor, Bayramlaşıyor” programında, Alevi kanaat önderleri ile bir araya gelen ve katılımcıların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Yıldırım, “İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olur” dedi. Yıldırım, “Hepimizin yolu, Hak Muhammed Ali yoludur. Rabbimiz bir, kitabımız bir, Peygamberimiz birdir. Aynı medeniyetin ortak mirasçılarıyız. Aramızdaki muhabbet bizi kardeş yapıyor. Bizim hamurumuz, bu toprakların kültürüyle, sazıyla, sözüyle yoğrulmuştur. Samimiyetle ifade etmek isterim ki Alevi irfanından, her insanımız gibi ben de feyz aldım. Aramızda bir şey varsa o da muhabbettir. O muhabbeti korumak için birbirimizin sözüne can kulağımızı vermek, birbirimizi çok daha iyi anlamak gibi bir mecburiyetimiz vardır” ifadelerini kullandı.