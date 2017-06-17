Destici: Sadece OHAL komisyonun yapacağı bir iş değildir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta partisinin il teşkilatının bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mİlletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında 25 yıl hapse çarptırılıp, tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adalet' yürüyüşüyle ilgili olarak, "Ana muhalefet partisine düşen, önce Mecliste bu işin çözümünü aramak olmalıdır. Sokak çare değildir" dedi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını değerlendirdi. Demokrasideki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi:

"Bu millet demokrasinin de en iyisine, hukuk sisteminin de en adiline, refah payının da en yükseğine layıktır. Bunlar gerçekleştirilmelidir. Biz de 16 Nisan'da 'evet' derken bunları düşünerek 'evet' dedik. BBP olarak kurulduğumuz günden beri darbe anayasası olan 1980 darbe anayasasının ürünü olan geçmiş sistemi değiştireceğiz diye biz yola çıktık. Onun alternatifiyiz diye yola çıktık. Tabiki şimdi uyum yasaları var. Bu süreçte inşallah başta siyasi partilerin ve seçim kanunun demokratikleştirilmesi olmak üzere, adalet ve yargı sistemimizdeki yeni yasal düzenlemelerle inşallah yargıya olan, mahkemelere olan güven de en üst seviyelere çıkarılmalıdır. OHAL Komisyonu'nun biran önce çalışmaya başlaması lazım. Sadece o komisyonun yapacağı bir iş değildir. Altta daireler oluşturulmalıdır. Hakimlerden, müfettişlerden, personelcilerden, maliyecilerden oluşan raportörler o dairelerde olmalı ve bir an önce mağdur olduğunu iddia edenlerin varsa birtakım mağduriyetleri bunların ortadan kaldırılması için süratle çalışılmalı ve toplumsal uzlaşmamız sağlanmalıdır. Burada mahkemelerin verdiği kararları eleştirebiliriz. Ama hiçbirimiz 'tanımıyoruz' diyemeyiz. Çünkü o zaman memlekette kargaşa ve anarşi çıkar. Demokrasi içerisinde, milli irade içerisinde bunları değiştirmek için çabalamalıyız. Ben öncelikle CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na, ailesine ve CHP'ye geçmiş olsun diliyorum. Hiçbirimiz istemeyiz ki bir milletvekili ceza alsın. Tabi bu arada ana muhalefet partisine düşen de önce Mecliste bu işin çözümünü aramak olmalıdır."

'SOKAKLAR ÇARE DEĞİLDİR'

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet' yürüyüşüne de değinen Destici, "Sokak çare değildir. Bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Elbette ki eylem yapmak, gösteri yapmak, protesto etmek, bunlar da demokratik haklardır. Ama şu anda ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Fitneciler bu milletin arasına fitne tohumu ekerek milleti ayrıştırıp, kamplaştırıp, daha sonra da çatıştırmayı amaçlamaktadırlar. Ana muhalefet partimizin genel başkanının bunun bilincinde olması gerekir. Bunu bilerek hareket etmesi gerekir. Bazen bakarsınız ki iş kontrolden çıkar ve başkalarının eline geçebilir. Dikkatli olmamız lazım. Önceliğimiz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olması lazım. Çare ne batıdadır, ne de darbecilerdedir. Çare millettedir. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Dün yürüyüşe başlarken dedi ki; 'Bütün dünya bizi duysun, batı bizi duysun. Bizim yaşadığımız ülke dikdatörlükle yönetiliyor' diyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu reddediyorum. Bu ülke eksikleri de olsa demokratik bir hukuk devletidir. Bu söz sehven söylenmişse düzeltilmelidir. Bilerek söylenmişse de biz bunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz." dedi.

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