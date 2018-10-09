Devlet Bahçeli'den McKinsey değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet McKinsey ile yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir." ifadelerini kullandı.

AA

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