Devlet Bahçeli: El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, El Bab'da Türk askerine yönelik DEAŞ saldırısı hakkında, "El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı" dedi. MHP lideri Bahçeli, Twitter'dan, El Bab saldırısını kınadı. Bahçeli, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab’tan yine acı haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef şehit düştü. 9 kahramanımız ise yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum. El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır. Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır. MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır." dedi.

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