DP Genel Başkanı Uysal "Millet ittifakının şemsiyesi hukuk ve adalettir"

Seçime Millet ittifakı çatısı altında katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldığı televizyon programında soruları cevapladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldığı televizyon programında soruları cevapladı.

Uysal ''İktidar Partisi'nin her yaptığına hayır diyerek değil doğruya doğru diyerek devam ettik. Millet ittifakının şemsiyesi hukuk, adalettir. Siyasetimiz son yıllarda sorunlar yaşadı. Fikriniz doğru ise bu alt üst oluş vatandaşımızı stratejik oy kullanır hale getirdi.'' yorumunda bulundu.''

Uysal ''Afyon'dan adayım. İzmir'den Muğla'dan Tekirdağ'dan adaylarımzı var. Mecliste inşallah olacağız, temennimiz bu.'' şeklinde konuştu.

Uysal ''Türkiye'nin çok uzun kutuplaşma ikliminden geliyoruz. Türkiye'nin şemsiyesi demokrasi ve adalettir. Tarihin makas değiştirdiği dönemde Türkiye'nin kendisini yeniden kodlayacağı bir yolu açabilirdik. Yüzde 10 barajı, kutuplaşma içerisinde 2007 seçimlerinden itibaren bu noktaya gelindi. 2007 seçimleriyle siyasette rekabet kalkmıştı. Bu seçimle bir iktidar değişikliğinin doğacağını görüyoruz.'' dedi.

Ucu kendilerine dokunuca paralel yapı ile karşılaştıklarını ifade ettiler

Uysal '' FETÖ mücadelesi elbette kolay değil. AK Parti ile iç içe geçmiş, zaman zaman beraber suç ortaklığı yapmış bir zaman diliminden geliyoruz. Ne zaman ki ucu kendilerine dokundu böyle bir paralel yapı ile karşılaştıklarını ifade ettiler.'' dedi.

Uysal 'Seçim güvenliği ile ilgili endişe taşıyoruz. Yerel seçimler ve referandumlarla bu endişelerimiz arttı. Önemli olan siyasi partilerin oy gününde de sandığa gitmeden önce de kesin sonuçlar açıklanana kadar mücade etmesi.' dedi.