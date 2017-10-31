"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Edip Uğur'un 'tehdit edildim' sözleri hakkında açıklama

31 Ekim 2017, Salı 17:56
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir Belediye Başkanının istifasına ilişkin bir soruya cevap verdi.

Ünal, "Tekrarlıyorum siyasi riskin olduğu yerde keyfi uygulamalar olmaz. AK Parti değişimin siyasi riskini alarak, kendisini 2019'a hazırlıyor. Dolayısıyla bu süreçte Cumhurbaşkanımız istifaya çağırma hakkını kullandı. Genel Başkanına istifa çağrısında bulunması demokratik meşruiyete uygundur. Bu süreç içerisinde bu çağrıya uyarak belediye başkanlarımız istifa ettiler. Bu istifalarla ilgili de kendileri bizim yol arkadaşımızdır. Giden de gelen de bizim için aynı değerdedir. Aynı zamanda şunun bilinmesini isteriz ki, bu süreç zarfında AK Parti siyaseti olarak her bir arkadaşımızı bir nefer değil, görev ve sorumluluk sahibi olarak görürüz. Kimse bizde makama, mevkiye takılı kalmaz. Belediye başkanlarımız farklı görevde devam edecekler. Sayın Edip Uğur AK Parti'den de ayrılmayı tercih etti. Bizim bu süreçteki görüşmelerimiz Erol Kaya'nın koordinasyonunda devam etti. Biz hiçbir belediye başkanımızla ilgili en ufak bir tehdit, onlara dönük herhangi bir şantaj dili kullanmadık. Biz istişare ederiz. Ama Balıkesir ölçeğinde bazı haddini bilmezlerin Edip Uğur'a yönelik böyle bir hadsizliği olmuşsa, Uğur'un hakkını araması lazım. Bizim ne genel başkanımızın ne genel başkan yardımcımızın herhangi bir şekilde asla bir tehditi bırakın nezaketsizlik dahi olmamıştır" diye yanıt verdi.  

DHA

Etiketler: mahir ünal
Okunma Sayısı: 1787
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Özdemiroğlu

    1.11.2017 08:20:20

    Mahir ÜNAL, anladık siyasetçisin de biraz karşındakinin de en az senin kadar zeki ve akıl melekesi çalışır olduğunu düşünsen olmaz mı? Kimse Mahir ÜNAL tehdit etti demiyor, ancak dürüstsen etrafında yaşananları da inkar etme!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.