"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'Ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin'

23 Mayıs 2018, Çarşamba 21:03
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarihi bir çağrıda bulunacağını belirterek, Sayın Erdoğan, size sesleniyorum. Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin, size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın” dedi.

İnce’nin Erzincan mitingindeki konuşmasının gündemi ekonomide yaşanan gelişmeler oldu. Mitinge gelmeden önce ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptığını belirten İnce, “Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız” diye konuştu. İnce, “Buraya gelmeden ekonomi kurmaylarımla toplantı yaptım. Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız. Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için Sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Lütfen size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası’nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL’ye çevirileceğine dair çağdışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin” ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler: muharrem ince
Okunma Sayısı: 620
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    23.5.2018 21:14:36

    İşi F..Ö ye ya da dış mihraklara başlamak daha kolay, hem daha çok pirim yapıyor, insanların milliyetçilik damarına hoş gelşyor. Nasıl olsa her söylenene inanan bir kitle de var ellerinde

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.