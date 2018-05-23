CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarihi bir çağrıda bulunacağını belirterek, Sayın Erdoğan, size sesleniyorum. Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin, size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın” dedi.

İnce’nin Erzincan mitingindeki konuşmasının gündemi ekonomide yaşanan gelişmeler oldu. Mitinge gelmeden önce ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptığını belirten İnce, “Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız” diye konuştu. İnce, “Buraya gelmeden ekonomi kurmaylarımla toplantı yaptım. Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız. Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için Sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Lütfen size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası’nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL’ye çevirileceğine dair çağdışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin” ifadelerini kullandı.

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