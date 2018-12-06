Erdoğan 14 il belediye başkan adayını daha açıkladı

Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin 14 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı.

Konuşmasına 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü kutlayarak başlayan Erdoğan, ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 84'üncü yıl dönümü olan bugünlerinde kadınların mücadelelerinde yanlarında bulunduklarını bir kez daha belirtmek istediğini söyledi. Erdoğan, kadınların AKP dönemlerinde siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda tarihi önemde kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, geçen hafta oldukça uzun ve yoğun Güney Amerika ziyaret programı gerçekleştirdiklerini anımsattı. Erdoğan, yaptıkları basın toplantısıyla da zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerini uluslararası medyayla paylaştıklarını belirterek, ardından Türkiye'den "cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek üzere Paraguay'a geçtiklerini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu aktardı. 74 şehrin adayları tanıtılmış oldu Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin 14 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı. Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle: 1- Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan 2- Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer 3- Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can 4- Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy 5- Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz 6- Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım 7- Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen 8- Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu 9- Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci 10- Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu 11- Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş 12- Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan 13- Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva 14- Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu. Daha sonra isimlerini açıkladığı adayları sahneye davet eden Erdoğan, tek tek fotoğraf çektirdi. AA

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