'Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yapacağız’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cumhurbaşkanının siyasi parti üyeliğinin önündeki engeli kaldıran anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesinin ardından 27-28 Nisan’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yapabileceklerini söyledi.

NTV Televizyonu’nun canlı yayınına katılan Elitaş ‘’Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini” dedi.

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