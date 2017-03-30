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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Erdoğan'a yeni başdanışman

30 Mart 2017, Perşembe 09:41
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Aybet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Gülnur Aybet'i Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

Aybet, 2001-2013 yılları arasında Kent Üniversitesi İngiltere'de uluslararası güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti.

En güçlü 20 Müslüman kadından biri

İngiltere Nottingham Üniversitesi ve Ankara Bilkent Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesini aldı.

Aybet, uluslararası ilişkiler alanında Southampton Üniversitesinde yüksek lisans, Londra King's College'da savaş bilimleri alanında ikinci yüksek lisansını yaptı, doktorasını Nottingham Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında tamamladı.

Gülnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin yöneticiliğini de yaptı.

School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Üniversitesi, St Antony's College, Oxford Üniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araştırmacı olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.

AA

Etiketler: erdoğan, başdanışman, gülnur aybet
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  • Toygar

    30.03.2017 15:02:39

    İngiltere, danışman, uluslararası ilişkiler uzmanı, en güçlü müslüman kadın, koku geliyor .. Kaç!

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