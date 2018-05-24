Erdoğan: AB ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Toplantının başında "Vakit Türkiye Vakti" isimli kısa film de salondakilere izletildi.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, AKP aday listelerinden milletvekili adayı gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bakanlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız." dedi.

Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim beyannamemizi, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizim takdirine sunuyoruz." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız.

Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz."

Erdoğan ayrıca "Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." dedi.

Erdoğan sözlerine ''Üç 'Y' ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar, yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' ifadelerini kullanarak devam etti.