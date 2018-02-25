Erdoğan: Afrin yavaş yavaş düşüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi öncesinde salonun dışında bekleyen kalabalığa hitap etti. Ardından kongrede konuşma yapan Erdoğan, "Dün güya müttefiklerin güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığı için bölgeye gelenler bugün de terör örgütleri bahanesiyle bölgedeler" dedi.

Erdoğan'ın kongre öncesi yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

PYD'nin başı yakalandı, temennimiz odur ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder ve hak tecelli eder. Bunlar ümmeti böldüler bu milleti parçaladılar. Onun için biz bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Yoksa bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim mücadelemiz teröristlerle. Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor.

Fetih yakındır öyleyse müjdele diyor, inşallah Afrin'de fetih bekliyoruz.

Biz hep dedik ki "Ey Amerika bu adamı deport et. Bu adamı saklarsan bizim ittifakımıza yanlış hareket edersin." Yine diyoruz.

Kongrede ise Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Dün güya müttefiklerin güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığı için bölgeye gelenler bugün de terör örgütleri bahanesiyle bölgedeler. Terör örgütleriyle al takke ver külah ilişki içerisindeler.

Gerektiği anda sefer görev emrini verir, önce ben sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz. Ne diyoruz, hedef kızıl elma, ne demek ilay-ı kelimetullah.

Şimdi Zeytin Dalı harekatıyla Afrin bölgesini temizliyoruz. Ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönecektir.

Bunların ancak şöyle sağlam bir Osmanlı tokadı yedikten sonra kendilerine gelecekleri anlaşılıyor. En sıkıntılı en sancılı döneminde geleceğine sahip çıkan bu millet bugün mü teslim olacak? Üç beş teröristi silahlandırarak bunu başaracaklarını sananlara cevabı vermeye başladık. Biz ne dedik, sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Hep sabırla ve aynı zamanda kararlılıkla hareket ettik.

Rakka'da sıkıştırılan teröristlerin YPG ve onları destekleyenler tarafından başka bölgelere kaçırıldığını bütün dünya biliyor.

Dünyada yardım eden ülkeler arasında normalde bir numara ABD, iki numara biziz. Ama Milli gerlire oranla baktığımız zaman Türkiye birinci sırada. Türkiye işte bu.