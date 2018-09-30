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Erdoğan: Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor

30 Eylül 2018, Pazar 22:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

"Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, ziyaretini, "Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor", "Türkiye reformlara devam edecek", "Suriye'de Almanya ile aynı bakış açısına sahibiz" ve "Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek" başlıkları altında değerlendirdi.

Almanya ile ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemden geçerken, Berlin'e yapılan devlet ziyaretiyle birçok alanda diyaloğu yoğunlaştırma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye (Angela) Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 24 Haziran seçimleriyle kaldırıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek ülkenin yeniden reform ve ilerleme yoluna sokulduğunu kaydetti.

İlerletmekte kararlı olunan Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci kapsamında reformların devam edeceğini, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriterin en kısa sürede yerine getirileceğini bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmamalıdır. Almanya'nın bu konuda Türkiye'ye vereceği desteği önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin geleceğine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizde ele aldığımız bir diğer konu olan Suriye'deki savaşın sona ermesi hususunda Almanya ile aynı bakış açısına sahip olduğumuzu gördük. Almanya'nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet Türkiye için memnuniyet vericidir."

Almanya ile ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarından da anlaşıldığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu ilişkileri daha da güçlü kılmak istediğini belirtti.

Alman müteşebbislerin 2003'ten bu yana Türkiye'ye 9 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapmasının, ikili ticaret hacminde son 7 ayda yüzde 13'ün üzerinde artış yaşanmasının da ticari ilişkilerin potansiyelini gözler önüne serdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman dostlarımızdan Türkiye'ye, Türk ekonomisine, ülkemizin geleceğine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA

Etiketler: erdoğan, almanya
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