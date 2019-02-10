Erdoğan: Artık kitap, dergi ile gazetelerden KDV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda AKM Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Rami Kışlası'na İstanbul'un en büyük kütüphanesinin yapılacağı ve artık kitap,dergi ile gazetelerden KDV alınmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz." dedi. Erdoğan, AKM'nin 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşacağını belirterek, 2 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca AKM Projesi'nin toplam yatırım bedelinin 860 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi. AA

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