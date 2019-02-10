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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Erdoğan: Artık kitap, dergi ile gazetelerden KDV alınmayacak

10 Şubat 2019, Pazar 13:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda AKM Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Rami Kışlası'na İstanbul'un en büyük kütüphanesinin yapılacağı ve artık kitap,dergi ile gazetelerden KDV alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz." dedi.

Erdoğan, AKM'nin 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşacağını belirterek, 2 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca AKM Projesi'nin toplam yatırım bedelinin 860 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: erdoğan, kitap, gazete, dergi, kdv
Okunma Sayısı: 761
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  • HÜSEYİN İLHAN

    10.2.2019 21:51:15

    İki ileri,bir geri.Akşam yapar,sabah bozar.Daha bir yıl olmuşmuydu kitap-gazetlere kdv'nin arttırılması

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