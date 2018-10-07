Erdoğan'dan MHP'nin 'af teklifi' ve 'Cemal Kaşıkçı' ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde konuştu.

"Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz"

Erdoğan, af teklifi ile ilgili olarak "Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte çok aflar çıkarıldı. 'Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz'... Biz böyle düşünemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, af teklifi ile ilgili, "Bizim bu tartışma konularında öncelikli ölçümüz maşeri vicdandır. Şu veya bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına, faydasına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş bizim için makbul değildir." şeklinde konuştu.

"MHP'nin teklifi kendisine aittir"

Erdoğan, af teklifi ile ilgili bir soruya da "MHP'nin teklifi kendisine aittir. Biz AK Parti olarak nasıl bir teklifle karşısına çıkarız, nereye kadar yaklaşırız, bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

"Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır"

Başkan Erdoğan, "Bugün Türkiye, IMF'nin kredi desteğine ve buna bağlı teknik yardımına ihtiyaç duyabileceği seviyenin hamdolsun çok ama çok uzağında duruyor." ifadelerini kullanarak, "Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır." dedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili, "Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız." dedi.

Büyükelçiliğe giriş çıkışların hepsinin incelendiğini belirten Erdoğan, "Süratle bir netice alalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.