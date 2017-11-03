Erdoğan’dan teşkilata: Belediye başkanları il başkanına tabidir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li belediyeler ve il teşkilatları arasında zaman zaman yaşanan sorunlar için, “Patron il başkanıdır, belediye başkanı il başkanına tabi olacak” dedi.

Erdoğan, AKP’deki değişim süreciyle ilgili olarak kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, belediye başkanlarının istifaları ve il başkanlıklarına yapılan yeni görevlendirmelerle ilgilideğerlendirmelerde bulundu. AKP çizgisinde yayın yapan Türkiye gazetesininin haberine göre Erdoğan şöyle konuştu: “Biz bu değişimleri tamamen partinin başarısına odaklanarak yapıyoruz. İllerde kesinlikle belediye ile parti il teşkilatı arasında bir gerginliğine izin vermeyeceğiz. İllerde, ilin patronu il başkanı olacak. Belediye başkanı da il başkanına tabi olacak. Belediye başkanının il başkanını ezmesine müsaade etmeyiz. Her şeyi il başkanıyla istişare ederek yapacak. Bazı belediye başkanı arkadaşlar, parti politikalarından bağımsız işler yapıyorlar. Aslolanın parti ve parti politikaları olduğunu unutmuş gibiler. Belediye başkanları, illerde grup başkanlarının il başkanı olduğunu unutmamalı. Adeta dükalık gibi davrananlar oldu. Buna izin veremezdik.”

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