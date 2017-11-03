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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Erdoğan’dan teşkilata: Belediye başkanları il başkanına tabidir

03 Kasım 2017, Cuma 12:23
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li belediyeler ve il teşkilatları arasında zaman zaman yaşanan sorunlar için, “Patron il başkanıdır, belediye başkanı il başkanına tabi olacak” dedi.

Erdoğan, AKP’deki değişim süreciyle ilgili olarak kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, belediye başkanlarının istifaları ve il başkanlıklarına yapılan yeni görevlendirmelerle ilgilideğerlendirmelerde bulundu.

AKP çizgisinde yayın yapan Türkiye gazetesininin haberine göre Erdoğan şöyle konuştu:  “Biz bu değişimleri tamamen partinin başarısına odaklanarak yapıyoruz. İllerde kesinlikle belediye ile parti il teşkilatı arasında bir gerginliğine izin vermeyeceğiz. İllerde, ilin patronu il başkanı olacak. Belediye başkanı da il başkanına tabi olacak. Belediye başkanının il başkanını ezmesine müsaade etmeyiz. Her şeyi il başkanıyla istişare ederek yapacak. Bazı belediye başkanı arkadaşlar, parti politikalarından bağımsız işler yapıyorlar. Aslolanın parti ve parti politikaları olduğunu unutmuş gibiler. Belediye başkanları, illerde grup başkanlarının il başkanı olduğunu unutmamalı. Adeta dükalık gibi davrananlar oldu. Buna izin veremezdik.”

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  • halil

    3.11.2017 23:11:47

    nasıl bir şey ya vatandaşın oyla-sandıkla seçtiği akp nin başkanının canının istediği atadığı kişiye tabi olacak. demokrasinin zerresi kalmamış

  • HÜSEYİN İLHAN

    3.11.2017 22:20:37

    İSRAİL e sorumlu olandan başka söz beklenmez.

  • Mustafa

    3.11.2017 20:36:17

    Hani seçilmişler atanmışlardan üstündü. Bunuda mı çöpe attın

  • alpaslan

    3.11.2017 17:09:25

    belediye bşk halkına sorumludur.başka merciye degil

  • erco

    3.11.2017 16:40:34

    Valide il baskanina tabi dir hdemokraside ki gelinen son nokta

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