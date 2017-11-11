Erdoğan'dan 'Yeni Başkan'a ilk talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'yı makamında kabul etti. İstanbul'daki AKM'ye benzer bir proje istedi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Habertürk'ün haberine göre, Erdoğan - Tuna görüşmesinde, İstanbul'da bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) benzer bir projenin Ankara'da da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

AKM KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı, önceki gün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu görüşmeden söz etti. Erdoğan, AK Partili 16 Ankara milletvekilinin de bulunduğu toplantıda, İstanbul’da tanıtımını bizzat yaptığı AKM projesini hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, İstanbul AKM ’ye benzer bir projeyi Ankara’da bulunan AKM alanında da hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

EN KISA SÜREDE

Ankara'da eski hipodromda bulunan AKM için 4 proje olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti. Son dönemde fuar alanı olarak kullanılan binada, illerin tanıtım günleri düzenleniyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlanan AKM ’nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması bekleniyor.

BAROK SEVGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul AKM'nin yıkılması talimatını verdiği ilk günlerde üzerinde sıkça durduğu 'Yıkıp yerine barok opera yapacağız' söylemi, AKM projesinin kamuoyunda eleştirel bir mizahla, 'barok opera projesi', olarak anılmasına yol açmıştı.