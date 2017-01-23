Erdoğan, geleneksel Tanzanya davulu çaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Magufuli ile karşılıklı geleneksel Tazmanya davulu çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı. ​İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Magufuli, yürüyerek Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi. Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı geleneksel Tazmanya davulu çaldı.

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