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12 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Erdoğan'ın çevresinde kimse kalmadı

12 Kasım 2017, Pazar 11:30
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidar dönemini yaşadığını belirterek, "Tayyip Bey’in etrafında kimse kalmadı" dedi.

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde SP İl kongresine katılan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanının güvendiği çevresindeki insanların kendisini yalnız bıraktığını söyledi.

Birgün'ün aktardığına göre 5. Olağan Genel Kurulu yapılan SP Rize il Başkanlığı kongresine katılmak üzere kente gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, kültür merkezi salonunda yaptığı konuşmada, ülkenin zor dönemden geçtiğini belirterek, "Hepimiz bu zor dönemin bilincindeyiz, 1800'li yıllarda dünya savaş içindeydi, 1900'lı yıllara geçtiğimizde ise birinci ve ikinci dünya savaşları çıktı ve 50-60 milyon insan bu savaşlarda öldü. 2000'li yıllarda ise Ortadoğu üzerinde oynanan oyunlar ile bu bölgelerde çıkan savaşlarda sadece Suriye'de 600 bin insan hayatını kaybetti ve 7 milyon insan göç etti. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar var, bu oyunlara kanmamak gerek, bizi yönetenler güçlünün yanında olmayı marifet sayıyorlar. AB'ye girmeyi marifet sayanlar var, bizim hakka ve hukuka bağlılığımız var. Bunlarda o yok. Onların çöplere attığı yiyeceklerle bugün Ortadoğu'da ve Afrika'da açlık diye bir sorun kalmaz. Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir sözü bizim için geçerlidir. Onlar da öyle bir şey yok. Böyle bir tabela yapacaksın ve o tabelayı BM'nin giriş kapısına asacaksın, hem alçak asacaksın ki kafalarına vursun ve o sözü görsünler. Dünyanın bizim ideallerimize ihtiyacı var” dedi.

"YANINDA OLANLAR ONU YANLIŞ YERE SEVK EDİYORLAR"

Karamollaoğlu, konuşmasında AK Parti'nin Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidar dönemini yaşadığını dile getirerek, "1923-38 yılları arasında en uzun iktidar yaşanmıştı. Şimdi ise AK Parti 16.'ci yılına girmekte. Ancak bunlar ülkenin sorunlarını çözemedi, kafalarına taş düştüğünde ise uyandılar. Akıl ile değil hissiyat ile hareket ediyorlar. Tayyip Bey’in etrafında kimse kalmadı, yanında olanlar onu yanlış yere sevk ediyorlar. Kararı sen ver ama dinle diyoruz ona, bir numaralı mesele kamplaşma dedik ona ama olmadı. Bizde takım tutar gibi parti tutulmakta. Yanlış varsa söyleyeceksin ki faydalı olabilesin. Siyasette hasım değil, birbirine rakip oluruz. Yanlış karar alırsan vergiyi artırırsın, dışarıdan et ithal edersin" ifadelerini kullandı.

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