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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Erdoğan: Kim ''hayır'' diyor

30 Mart 2017, Perşembe 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya girdikleri bu yanlış yoldan geri dönüp teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edip gidecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, Mardinlilerin açılan çukurlar ve kazılan hendekler nedeniyle çok çileler çektiğini belirtti.

"Açılan o çukurlar ve hendekler, benim buralardaki Kürt kardeşlerime, Arap kardeşlerimize reva mıydı? Buralardaki Süryani kardeşlerime reva mıydı? Ama acımasızca bunu yaptılar. Utanmadan, sıkılmadan da adam gibi dolaşmaya kalkıyorlar." diyen Erdoğan, alandakilere "16 Nisan'da bunu hesabını sormaya var mıyız?" sorusunu yöneltti. Alandaki vatandaşlar Erdoğan'a "evet" karşılığını verdi.

"Onlar maalesef bombaları patlattılar, çukurları açtılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı ne terör örgütünün, ne de onların oyuncağı haline gelen siyasi uzantıların insafına terk etmeyeceğiz. Halkın kendilerine açtığı krediyi, iradelerini, götürüp örgütün çapulcularına teslim ederek heba edenlerin artık hiç kimseye söyleyecek sözleri kalmamıştır. Devletimizle sizlerin arasına ne olur kimsenin girmesine izin vermeyiniz. Bundan sonra muhatabımız sadece ve sadece millettir, sizsiniz. Biz çözüm süreci başlattık mı? Başlattık. Ama anlamadılar, onlar maalesef bombaları patlattılar, çukurları açtılar." dedi.

Erdoğan, "Buradan Mardin'den, bölgedeki ve ülkemizdeki tüm kardeşlerime sesleniyorum. Niçin 'evet' demeniz gerektiğini merak ediyorsanız, dönüp kimlerin 'hayır' dediğine bakın. Kim 'hayır' diyor, İmralı 'hayır' diyor. Kim 'hayır' diyor, Kandil 'hayır' diyor. Kim 'hayır' diyor, Pensilvanya 'hayır' diyor. Kim 'hayır' diyor, DEAŞ, 'hayır' diyor. Öyleyse, biz istikamet üzereyiz, demek ki doğru yoldayız. Başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Bugüne kadar Türkiye'ye en küçük bir faydası dokunmamış, tam tersine hep ayağımıza çelme takmaya çalışanlar eğer karşı çıkıyorsa, bu değişimin milletimizin lehine olduğu çok açık." diye konuştu.

'HAYIR ÇADIRINA GİRDİM'

Hayır çadırına girdim. Niye 'Hayır' diyorsunuz dedim. Daha çağdaş bir Türkiye'de yaşamak için dediler. Oradan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü gözüküyor. 'Adını neden Yavuz Selim koydunuz, neden Recep Tayyip Erdoğan koymadınız' dedi. Alçak gönüllük yaptık işte, fena mı? 

Osmanlı'da 18 milyon kilometre kareye hükmeden Yavuz'un ismi o köprüye konulmaz mı? Biz 'Hayır'a saygı duyuyoruz, siz de 'Evet'e saygı duyun dedim.

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Şer cephesi = Hayır cephesi!

Önce şunu tesbit edelim: Bu referandumda önümüze konanlar 2010 referandumundaki gibi “yetmez ama evet” demeye uygun değil.

Zira “sistemde iyileştirme” yapılmıyor. Dolayısıyla “ülkemiz daha iyisine layık, ama eh, mecbur kaldık madem, şimdilik bu eksik değişiklikle idare edelim” denilemez. Aksine, riskleri çok yüksek olan bir sistem değişikliği ve hatta bir anlamıyla “rejim değişikliği” yapılıyor. 

Başlığa gelince; cepheleşmeye ve cepheleştirmeye karşıyız. Siyaset savaş değildir ve hiç birimiz cephede değiliz. Bize “şer cephesindesiniz” diyenlere de bunu söyleye geldik. 

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/ser-cephesi-hayir-cephesi_427502 

HAYIRcılar ‘terör yandaşı’ mı?

Seçimler, referandumlar, demokrasinin bir lâzımıdır, gereğidir, vazgeçilmez şartıdır.

Seçim veya referandumun yapılma şekli ise, ilgili ülkenin hukuk, adâlet, hürriyet ve demokratlık seviyesini yansıtır; yani, bir nevi gösterge mahiyeti taşır.

Aynı ölçü, şüphesiz Türkiye için de geçerli. O halde, bakalım Türkiye’mizde durum nedir, ne değildir.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/hayircilar-teror-yandasi-mi_426272

AA

Etiketler: erdoğan, referandum
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Yorumlar

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  • Melisa

    31.03.2017 12:42:26

    Ne idik, ne olduk, ne olacağız???

  • HÜSEYİN İLHAN

    31.03.2017 07:54:07

    DOĞRU YOLUN buysa vahhhvahhh.Siz önce MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİ SATTIĞINIZIN hesabını bir verin.S.ŞAHIN TÜRBESİNİ koruyamadınız.Peki o nakli kime yaptırdınız PKK ya değilmi. Milleti soydurtan icraatlarınızla kimi aldatıyorsunuz.KÖR-SAĞIR-VİCDAN,İZ'AN,HAK-HUKUK-ADALET ten nasipsizeri değilmi.

  • özdemiroğlu

    31.03.2017 06:46:04

    Sn. C. Başkanı; Hayır çadırını ziyaret ettiniz, bu çadırda yaşananları (bildiğim kadarıyla basının çekimlerinden de rahatsızlık vardı) oradaki diyalogları meydanlara taşımak zorunda mıydınız?

  • HÜSEYİN İLHAN

    31.03.2017 00:27:38

    HAYIR a saygı duyanın saygısına bakalım. HAYIR diyeeeen DARBECİ-TERÖRİST,HAİN diiir RTE HAYIR çadırına gitmiş miş miş deee ÇAĞDAŞlık içinmiş demişleee YAHU biz ülkeyi keyfice yöneten,milletin meclisine saygı duymayıp TEKADAMA,DİKTAYA,KURALSIZLIĞA KARŞIYIIIZ. ANAYASAYI TANIMIYORUZ diyenle ANAYASA ya karşı çıkan darbecinin arasında ne fark var.ALİL KAFA farkı.

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