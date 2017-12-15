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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Erdoğan: Kudüs kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz

15 Aralık 2017, Cuma 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının iptali için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimler başlatacaklarını açıkladı.

Konya'da düzenlenen Kudüs'e destek mitingine videokonferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararını BM'ye götüreceklerini söyledi.

Erdoğan, "Kudüs'teki kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız" diye konuştu.

 

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