Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu Üsküdar Saffet Çebi okulunda kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumu kapsamında oyunu İstanbul'da Üsküdar Saffet Çebi okulunda kullandı. Erdoğan oyunu sandığa torunu ile birlikte attı.

Erdoğan okuldan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Ben milletimin demokrasideki sağduyusuna, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Ve milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.