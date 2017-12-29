Erdoğan, Papa ile Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan ve Papa Francis Kudüs ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre telefon görüşmesinde Kudüs’le ilgili son gelişmeler ele alındı. Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs’ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

Erdoğan ve Papa, ABD’nin attığı adımı 'yanlış' olarak değerlendirdi ve buna karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Erdoğan ve Papa, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Papa, görüşme vesilesiyle 2018’in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu.