Erdoğan: Parası olmayan geçmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kartal’da vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, Muharrem İnce’nin köprü geçiş ücretleriyle ilgili eleştirilerine “Bunlar Demirel’in Özal’ın yaptığına da aynısını söylediler. Ne diyor? ‘Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.’ Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç.” diyerek cevap verdi.