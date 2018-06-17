Erdoğan: Vaat ettiğim opera binasını yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7’de yayınlanan “İskele Sancak Özel” programında soruları cevapladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taksim’deki AKM binası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “‘Sihirli değnek’ dediğiniz şey onu koyalım bir kenara da özellikle kültür ve sanatta çok ciddî mesafe almamız gerekiyor burada açığımız var. Bunun için ben bu dönemde ‘ne yaparlarsa yapsınlar, bir adım atacağım’ dedim. Taksim’deki AKM’yi yıkacağım ve bunun yerine o daha önce vaat ettiğim opera binasını yapacağım. Projeyi oranın gerçek müelliflerine yaptırdık. Şu anda yıkım bitti. Geçenlerde bir gece gittim o yıkılmış halini gördüm. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da yeni proje zaten hazır. Onun animasyonunu göstermiştim. Şimdi o animasyon üzerinden Taksim Atatürk Kültür Merkezi ki bunu opera olarak yapacağız. Fakat muhteşem bir proje oldu. Onu oraya yaparak, Taksim Meydanı’na ayrı bir zenginliği kazandıracağız.”