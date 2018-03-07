AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Siyasi partilerin seçim ittifakı çalışmaları hatırlatılarak, “Saadet Partisi ile kapılar kapandı mı?” sorusu üzerine Yazıcı, partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifine değindi. Yazıcı, bu kapsamda bakıldığında muhafazakar milliyetçi, muhafazakar demokrat ve buna benzer isimlerle tanımlanan partilerin seçimlere giderken bir küme oluşturmasının doğal olduğunu belirtti.

“Seçimin öne alınması yok”

“AK Parti kongresini erkene çekerse erken seçim beklemeli miyiz?” sorusuna Yazıcı, “Hayır, kesinlikle. Bu söylediklerimin bir erken seçimle hiçbir bağlantısı yok, alakası yok. Zaman çok hızlı akıyor, sonbahara geldiğiniz zaman 2019’un bütçesini hazırlayacaksınız, bütün hükümet, kamu kurum ve kuruluşları bütçe hazırlığı dönemine girecek. Hemen akabinde zaten yerel seçim süreci başlıyor. Cumhurbaşkanımız dün ‘2019’un hemen başında kampanyaya başlayacağız.’ dedi. Dolayısıyla bütün bu çalışma alanlarını da dikkate aldığınızda, büyük kongremizin daha önce yapılmış olması daha gerçekçi. Seçimin öne alınması yok. Bizim siyasi pratiğimizde erken seçim yok.” karşılığını verdi. Yazıcı, AK Parti’nin deneyimli, birikimli bir parti olduğuna değinerek, “15 yıldan bu yana hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık, erken seçime şiddetle karşıyız. Çünkü seçimlerin büyük maliyetleri var, erken seçimi gerekli kılan olay olması lazım. Niye yerel seçimden önceye alalım, Türkiye’yi bir seçim ortamına sürükleyelim? Seçimler belli, yerel seçimin, genel seçimin tarihi belli. 3 Kasım 2019. Bu takvim, bu şekilde devam edecek.” değerlendirmesini yaptı.