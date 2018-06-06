'Esnafa çözüm ortağı olacağız'

Saadet Partisi (SP) İzmir 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Şerafettin Kılıç, esnaf dünyasının örgütlü olduğu İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

SP adayları Ceren Kara, Mümin Baştürk, Mesut Dağ, Bekir Çalışkan ile İl Başkanı Mustafa Erduran’ın da katıldığı ziyarette Birlik Başkanı Mutlu’dan esnafın problemleri hakkında bilgi alan Kılıç, partisinin projelerini anlattı. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin üretim ve istihdamın ana unsurları olduğunu vurgulayan SP adayı Kılıç, finansman maliyetlerinin yüksekliği, talep yetersizliği, ağır vergi ve primler nedeniyle bu kesimin zor durumda bulunduğuna işaret etti. Saadet Partisi iktidarında başta küçük ve orta boyuttaki işletmeler olmak üzere, girişimcinin önündeki engellerin kaldırılacağını dile getiren Kılıç, kamu bankalarının esnafı faizsiz kredi ile destekleyeceğini, üniversitelerin de işletmelere bilgi ve teknoloji desteği sağlayacağını söyledi. Şerafettin Kılıç, “Bizim iktidarımızda mağdur toplum kesimlerine insan gibi yaşamaları için kaynak aktarımı yapılacaktır. Bu popülist bir politika değil, adil bir ekonomik sistemin en temel gereğidir. Toplum kesimlerine haklarını vererek aynı zamanda ekonomiyi de canlandıracağız. Halkın alım gücünün yükselmesi piyasayı canlandıracak, esnafımızın yüzünü güldürecek, bu da üretimi ve istihdamı artıracaktır.” diye konuştu.

İstanbul - Recep Kılınç