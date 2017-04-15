‘Evet’ için harcanan parayla yeni bir GAP daha yapılırdı

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara, “Devletten yana mı olacaksınız terörden yana mı, yani ‘Hayır’ diyenler terörist, ‘Evet’ diyenler devletten yana gibi bir şey bir şey” dediğini belirtti.

Amerika’nın Sesi Radyosu’na konuşan Ahmet Türk, “Evet” kampanyasına harcanan paraları da eleştirerek, “İstanbul’da harcanan parayla bir bölgenin kalkınmasını sağlardınız. Burada harcanan para nereden geliyor? İşte bütçeden gelen, devletten para gelen paralar, bu ki inanın bugün referandumda iktidar partisinin harcadığı para belediyelerin harcadığı parayla bir GAP yapardınız, koskoca Mezopotamya ovasını sulardınız, sorunları çözerdiniz. Yazık değil mi? Şimdi ben olsam burada yaşasam bu kadar harcama masraftan sonra ‘Evet’ yanlıştır derim. Ve inanıyorum ki insanlar öyle bakacaklar o reklamları kendilerine dönecek” diye konuştu. DHA

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